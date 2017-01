Los jij de maandagpuzzel op? Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Door:

© Alex Bellos.

Echt veel was het niet, maar de eerste sneeuw van 2017 was vorige week een feit. Wij blijven graag nog even in sneeuwmodus en daarom schotelen we je een sneeuwpuzzel voor. Trek jij de juiste sporen door een verse laag sneeuw?

Opdracht Teken voor elk van de vier buren een pad uit naar zijn of haar wagen. MAAR: geen  enkel pad mag een ander pad kruisen en alle paden moeten binnen de grenzen van de tekening blijven.



De oplossing vind je onderaan dit artikel.