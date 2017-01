Deze foto is wel degelijk scherp: optische illusie met pakje ham gaat viraal

Sanne Riepema

15/01/17 - 12u11 Bron: AD

Een Nederlandse man uit Utrecht heeft het Amerikaanse BuzzFeed en de Russische nieuwswebsite Lenta gehaald. Jasper Westerhof zette een foto van een pakje ham op Reddit. Die lijkt onscherp, maar is dat absoluut niet. De dun gesneden plakjes zijn doorzichtig en creëren een optische illusie.

Op de foto op het sociale platform Reddit wordt massaal gereageerd. "Het lijkt wel of ik gek word", klinkt het en "Ik word er misselijk van". Ook Westerhof had daar last van toen hij het lunchbeleg negen dagen geleden kocht bij de supermarkt. Aan de nieuwssite BuzzFeed vertelt hij: "Ik keek naar het pakje ham, maar het voelde heel vreemd aan voor mijn ogen. Ik probeerde te focussen, maar omdat het alleen lijkt alsof de ham onscherp is, lukte dat niet."



Daarop plaatste hij de foto online en dat had een stormvloed aan reacties tot gevolg. Zo reageert een grappenmaker: "Haal een hambulance!''



Filmpje

Om te laten zien hoe de optische illusie werkt, maakte Westerhof ook nog een video die hij op YouTube plaatste. Daar is het filmpje inmiddels meer dan 870.000 keer bekeken.