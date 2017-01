Hond redt leven baasje met gebroken nek door 20 uur op hem te liggen in vrieskou

Bewerkt door: LB

Bron: The Independent

Bob, wiens familienaam niet werd bekendgemaakt, en zijn hond Kelsey. Die lag 20 uur lang bovenop haar baasje in de vrieskou. © McLaren Northern Michigan Hospital.

Bob, een man uit de Amerikaanse staat Michigan, ging op oudejaarsavond buiten brandhout halen. Omdat hij maar even buiten zou zijn, droeg hij enkel zijn lange onderbroek, een hemd en pantoffels. Het vroor toen 4 graden. Bob gleed uit en brak zijn nek. Gelukkig was Kelsey bij hem, zijn Golden Retriever. Die ging op haar baasje liggen om hem warm te houden. 24 uur lang. "Hij heeft veel geluk gehad dat zijn hond bij hem was en hem hielp", oordeelt de dokter die Bob behandelde.

"Ik riep om hulp, maar mijn naaste buur woont bijna een kilometer verderop en het was toen al halfelf. Maar gelukkig kwam Kelsey", verklaart de man.



Warm en alert

De vijfjarige hond hield Bob warm door op hem te gaan liggen. Ze hield haar baasje wakker door aan zijn gezicht en handen te likken.



"Ze bleef blaffen om hulp, maar week niet van mijn zijde. Ze hield me warm en alert. Ik wist dat ik moest volhouden om in leven te blijven. Tegen de ochtend had ik geen stem meer en kon ik niet meer om hulp roepen, maar Kelsey bleef blaffen".



"Haar gehuil alarmeerde uiteindelijk mijn buur. Die vond me om halfzeven 's avonds op nieuwjaarsdag".



Zwaar onderkoeld

De buur belde de hulpdiensten. Toen Bob in het ziekenhuis aankwam, bedroeg zijn lichaamstemperatuur slechts 21 graden. De normale lichaamstemperatuur ligt rond de 37 graden, onderkoeling treedt op wanneer de lichaamstemperatuur onder de 35 graden gaat.



"Ik was verbaasd dat ik geen vrieswonden had. Ik ben zeker dat ik dat te danken heb aan Kelsey's vastberadenheid om me warm te houden".



Tot grote verrassing van de dokters herstelde Bob snel. "Na de operatie begon hij als bij wonder zijn ledematen met grote kracht te bewegen", stelt de neurochirurg Chaim Colen van het McLaren Northern Michigan ziekenhuis.



"De meeste mensen met verwondingen aan de ruggengraat, kunnen niet bewegen. Was het de koude of het feit dat hij in de sneeuw lag dat hem heeft geholpen, ik weet het niet. Maar het was zeker zijn hond die hem in leven hield, Bob heeft echt geluk gehad".



Bob heeft nog een lange revalidatie voor de boeg maar verwacht wordt dat hij volledig zal herstellen. "Ik ben mijn twee helden eeuwig dankbaar."