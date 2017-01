Geslaagd? Creatieve leerkrachten maken imitatie FC De Kampioenen

Marco Mariotti

13/01/17

FC De Kampioenen Een aantal creatieve leerkrachten van de campus De Helix in Maasmechelen heeft naar aanleiding voor de jaarlijkse chrysostomosshow een wel heel geslaagde imitatie van FC De Kampioenen neergezet. "De leerlingen lagen in een deuk", klinkt het.

De leraar plastische opvoeding kroop er in de huid van Baltasar Boma en de leraar Wiskunde - die effectief Marc heet - zette de rol van Marc'ske feilloos neer. DDT, Pascalleke, Doortje en zelfs Carmen met haar Néro'ke doen mee. 'FC de Campusioenen' zoals ze zichzelf noemen, werd stiekem opgenomen en als verrassing afgespeeld tijdens de afgelopen chrysostomosshow donderdag. "Op één voormiddag hadden we alles opgenomen en ingeblikt. De leerlingen lagen in een deuk", klinkt het.

Op de facebookpagina van de school regent het positieve reacties, van leerlingen, oud-leerlingen en ex-leerkrachten. In het filmpje gaan de leerkrachten op Pokémonjacht doorheen het schoolgebouw en bewerkten ze enkele collega's tot geëvolueerde exemplaren.