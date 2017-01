Ryan Reynolds wil een Oscar en dat zet hij kracht bij met dit hilarische filmpje

Koen Van De Sype

13/01/17 - 16u04 Bron: Independent

video Tegen alle verwachtingen in sleepte de komische heldenfilm 'Deadpool' twee nominaties in de wacht voor de Golden Globes en hoewel de prent het zowel in de categorie 'beste film' als 'beste hoofdrol' moest afleggen tegen topfavoriet 'La La Land', zouden de kansen op een Oscarnominatie groeien met de dag. En dat is niet in het minst te danken aan de inspanningen van hoofdrolspeler Ryan Reynolds.

Toch wist de film 783 miljoen fans te bekoren. Een onverwacht succes aan de kassa, ondanks het feit dat niet alle critici er even lovend over waren.



Reynolds trok tijdens de Golden Globes ook al alle aandacht naar zich toe door collega Andrew Garfield vol op de mond te kussen toen hoofdrolspeler Ryan Gosling van 'La La Land' zijn prijs ging afhalen. Er werd achteraf over maar één ding gesproken. © rv.