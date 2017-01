Twitter amuseert zich met #GoldenshowersTrump

MVDB

11/01/17

Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid inzake "compromitterende dossiers" over de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. De geheime documenten zouden vorige week door de chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten aan Trump en aftredend president Obama zijn gepresenteerd.

Het meest in het oog springende pikante verhaal is het bezoek dat Donald Trump in november 2013 aan Moskou bracht. In de Russissche hoofstad werd toen de Miss Universe-verkiezing georganiseerd. 'The Donald' zou de presidentiële suite van het Ritz Carlton Hotel hebben afgehuurd om prostituees op het bed te laten plassen ('golden shower' in het Engels) waar ook de Obama's hadden overnacht.



Volgens Trump gaat het om "absolute nonsens, "vals nieuws", onderdeel van "een totale politieke heksenjacht". De Oostkust van de Verenigde Staten is nog maar pas aan de werkdag begonnen, maar nu al levert de zaak een pak straffe tweets op. Eén van de leukste is van eigen bodem. De Torhoutse cartoonist Luc Descheemaeker alias @osekoer verblijdt ons met een treffende spotprent over de zaak (zie boven).