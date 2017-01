Porno-acteur herkend door vrouwelijke hotelbediende: hij kan afdruipen

Door: redactie

10/01/17 - 20u30 Bron: AD.nl

© photo news.

Een porno-acteur die voor drie nachten een kamer had geboekt in Hotel Badhu in de Nederlandse stad Utrecht is na één nacht weggestuurd. Het vermoeden bestond dat hij in het etablissement een pornofilm wilde opnemen.

"Het is natuurlijk een hilarisch verhaal", zegt hoteleigenaar Danny Knijff. "Het grappige is dat een vrouwelijke medewerkster de acteur herkende. Daar hebben we toch wel heel erg hard om moeten lachen".



De medewerkster vertrouwde het zaakje niet en lichtte haar baas in. Die zocht op zijn beurt contact met de productiemaatschappij die de films maakt en verkoopt aan de pornozender van Kim Holland.



"Er werd me verteld dat het niet verboden is om porno op te nemen in onze hotelkamers", aldus de hotelbaas. "Dat zou zijn omdat we dat niet in onze algemene voorwaarden hebben staan. Nou, als je alles wat je liever niet hebt in je voorwaarden moet zetten ben je nog wel even bezig".



Uiteindelijk bood Knijff de acteur aan te vertrekken en hem het geld van de resterende nachten mee te geven. Uiteindelijk is de acteur toch vertrokken.