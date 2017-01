SwagSurf is elektrische surfplank die je met 24 km/u over water jaagt

(sam)

10/01/17 - 16u06 Bron: Mashable, Gizmodo

© Swagtron.

video Op de CES-elektronicabeurs in Las Vegas heeft het bedrijf Swagtron een elektrische surfplank voorgesteld. Swagtron maakt ook al elektrische skateboards, hoverboards en scooters.

De SwagSurf is een opblaasbaar board van iets meer dan twee meter lang dat je in drie kan vouwen. Volgens de makers moet het een snelheid van 24 kilometer per uur kunnen halen zonder golven, en dat zo'n 44 minuten per oplaadbeurt. De batterij is vervangbaar via een opening aan de bovenkant. De snelheid regel je via een afstandsbediening in je hand.



Het board, dat een rijder tot ongeveer 110 kilogram moet kunnen dragen, is voorzien van drie vinnen en een draagvleugel. Volgens Swagtron moet die vleugel zowel board als surfer uit het water kunnen tillen om de weerstand nog flink te verminderen.



Dat is allemaal wel theorie, want de SwagSurf is nog niet getest in de praktijk. Toch denkt Swagtron het snufje tegen het einde van het eerste kwartaal op de markt te kunnen brengen voor zo'n 2.400 dollar (2.265 euro).



Elektrische surfplanken bestaan trouwens al: