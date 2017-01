Los jij deze leuke cartoonraadsels op?

redactie

Vergeet de 'Zoek de panda'-puzzels, want de cartoonraadsels van cartoonist AAaRGh... zijn gewoon veel leuker. Het principe is simpel: bij elke cartoon moet een antwoord gezocht worden op de vraag 'Wie zoeken we?', 'Wat zoeken we?' of 'Waar zijn we?'.

1. Wat zoeken we? © AAaRGh....

2. Wat zoeken we? © AAaRGh....

3. Wat zoeken we? © AAaRGh....

De oplossingen vind je onderaan dit artikel.