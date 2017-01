"Typisch Belgisch": strooidienst stopt letterlijk aan gemeentegrens

Sven Van Malderen

10/01/17 - 11u41 Bron: La Meuse

Absurd, maar tegelijk ook de logica zelve in dit belgenlandje: de foto die Emile Schmieman op Facebook plaatste, doet het nodige stof opwaaien.

Op het opmerkelijke plaatje is te zien hoe een medewerker van de strooidienst uit Elsene plots rechtsomkeer gemaakt heeft. Niet omdat zijn shift erop zat, wel omdat hij de grens met Brussel-Stad bereikt had. Zonder sneeuw zou u zien hoe de baan op dit stuk overgaat van asfalt naar kasseien.



Voor 'Belgian Solutions', de Facebookgroep die surrealistische situaties in ons land graag in de verf zet, is zo'n tafereel uiteraard een godsgeschenk. "Dit krijg je dan met 19 gemeenten in één zone", klinkt het. Of nog: "Hoe meer regeringen, hoe minder samenwerking er mogelijk is. Het wordt belachelijk."



Al is er uiteraard ook de financiële kant van de zaak. "Een grens is een grens", verwoordt iemand anders het netjes. "Of moeten we anders helemaal verdergaan tot de Nederlandse, Luxemburgse, Duitse en Franse grens? Brussel zal de kosten voor het zout van Elsene niet ophoesten."