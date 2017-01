IJsbeer die niet recht kan blijven op ijs gaat viraal

(sam)

10/01/17 - 10u41 Bron: Daily Mail

video Een autoverkoper uit Minnesota heeft een internethit beet met een video waarin een ijsbeer keer op keer uitschuift tijdens de opnames van een reclamefilmpje.

Het gaat om beelden op een ijsbaan met twee mascottes en een man in gewone kleren.



De grondeekhoorn in een ijshockeykostuum weet zich prima staande te houden, maar de arme kerel in het ijsbeerpak heeft duidelijk veel gladdere zolen. Op het einde valt hij zelfs recht op zijn gezicht na een schouderklopje, tot hilariteit van de anderen en de crew.



Volgens de makers zijn de valpartijen niet in scène gezet.