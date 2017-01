Een naamgenoot toevoegen op Facebook kan verstrekkende gevolgen hebben

Koen Van De Sype

Het begon eigenlijk allemaal als een grap. Stukadoor Sam Mitchell (19) uit Launceton in Australië was met enkele vrienden een pintje aan het drinken, toen ze besloten om op Facebook op zoek te gaan naar mensen met dezelfde naam. Sam vond een naamgenoot in Groot-Brittannië en besloot hem een vriendschapsverzoek te sturen. Gewoon om te zien wat er zou gebeuren.

© Imgur. "Je vraagt je misschien af waarom ik je een vriendschapsverzoek heb gestuurd", schreef hij. "Ik moest wel, want we hebben dezelfde naam. Inclusief onze tweede naam. Gegroet, meneer."



Vrijwel meteen kwam er een antwoord. "Ja, en wat nog vreemder is: ik ben net van Groot-Brittannië naar Australië verhuisd", schreef de andere Sam Mitchell (22) terug.



"Ik zat in de bibliotheek een nieuwe job te zoeken op het internet, toen het bericht binnenkwam", vertelt die laatste. "Het was van iemand die ik niet kende. Ik schreef op zijn Facebookpagina: 'Geweldige naam, man.' Al zijn vrienden begonnen het te liken en er commentaar op te geven. En ze stelden voor om elk 20 dollar te geven om mij met het vliegtuig naar hen toe te brengen."



Vier uur later boekten ze een vlucht voor hem, vanuit Melbourne waar hij zich bevond. Het was de dag voor oudejaar en ze stelden voor om samen oudejaarsavond te vieren. "We hadden eigenlijk niet verwacht dat hij zou komen", aldus de Australische Sam. "Maar opeens stuurde hij ons een foto van hem op het vliegtuig. En toen dachten we: hij is even gek als wij!"

© Imgur. Britse Sam werd de volgende ochtend opgehaald op het vliegveld door de groep kameraden. "Twee van hen waren duidelijk nog niet gaan slapen", zegt hij. "Eentje was zelfs zijn schoenen kwijt. Ik denk dat ze eigenlijk al te veel op hadden toen ze voorstelden om mij met het vliegtuig te laten komen."



Daarop trokken ze naar het huis van een van de vrienden van Australische Sam, waar ze de 'Sam Mitchell Olympics' organiseerden, met wedstrijden emmerlopen en beerpong. Vervolgens trokken ze de stad in en vierden wat voor hen beiden waarschijnlijk het meest memorabele nieuwjaarsfeest ooit was. Inclusief een kus vol op de mond toen de klok middernacht sloeg en er vuurwerk de lucht in knalde. "Het kussen was een gek idee, dat steeds beter werd naarmate we meer dronken. Het was de eerste keer dat ik een man kuste", aldus Australische Sam. "En ik ben niet gehaast om dat nog een keer te doen." © Imgur. © Imgur. © Imgur. © Imgur. © Imgur.