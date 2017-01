Zonder broek de metro op: de No Pants Subway Ride in 28 amusante foto's

Sven Van Malderen

9/01/17 - 18u08

Blote benen op de metro in de winter? Welkom op de No Pants Subway Ride. Voor de zestiende keer werd het prettig gestoorde evenement inmiddels al georganiseerd, en dat in maar liefst zestig steden. De deelnemers doen alsof reizen zonder broek de normaalste zaak van de wereld is, met de nodige verwonderde blikken tot gevolg.



De leutige traditie begon in 2001: zeven kerels van een comedygroep uit New York deden alsof ze elkaar niet kenden en namen in hun onderbroek de metro. Sindsdien springen steeds meer grapjassen op de trein: geschat wordt dat tegenwoordig zeker 9.000 mensen in 25 landen hun beste beentje voorzetten.



"We doen dit nu al voor het achtste jaar op rij", aldus de Londense organisator Ivan Markovic. "We krijgen leuke reacties, maar drukken ook op het hart om niet te ver te gaan. Het is niet onze bedoeling om mensen uit hun vel te doen springen, we willen enkel een lach op hun gezicht toveren."