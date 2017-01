Amerikaanse Sam breit truien van bekende plekken en reist ze achterna

Door: Bonne Kerstens

9/01/17 - 17u38

Sam Barsky draagt zijn stonehenge-trui voor het megalitische monument Stonehenge in Engeland. © Sam Barsky.

De Amerikaanse verpleger Sam Barsky houdt heel erg van breien. Hij houdt zelfs zó veel van breien dat hij al meer dan 100 truien heeft gebreid, vooral van bekende plekken. Maar het blijft niet alleen bij breien: zodra de trui af is, reist hij samen met zijn vrouw naar de plek van de trui. Om een foto te maken.

De truien van Sam laten allerlei verschillende patronen zien, variërend van Times Square tot twee elektriciteitsmasten of een trui met rozijnen. De hobby van de in Baltimore wonende breifan begon in 1999. "Mijn eerste twee truien waren zonder patroon", vertelt hij aan de Amerikaanse site Mashable. "Maar ik zocht wat meer uitdaging, dus ben ik in 2000 begonnen met het breien van patronen. Toen dat eenmaal een succes was, ben ik allerlei verschillende truien gaan breien met daarop landschappen en bijzondere plekken. Eigenlijk is alles wat ik tegenkom inspiratie voor een trui!".

Trots

Nadat hij wat truien van verschillende plekken in de wereld af had, besloot Sam om de plek van de trui ook daadwerkelijk op te gaan zoeken. Hij reisde samen met zijn vrouw Deborah al naar Israël, Engeland, Denemarken, Thailand en Frankrijk. Op de facebookpagina van Sam zijn de plekken te bewonderen waar hij trots mét trui poseert. Tot nu toe heeft hij 91 van de 103 gebreide plekken bezocht. Het doel voor de komende tijd is om ook de laatste 12 plekken te gaan bezoeken.



Uitgebreid is Sam nog lang niet: op dit moment werkt hij aan trui van de fictieve rockband 'California Raisons' en eentje van Martin Luther King. En dat is niet alles: Sam heeft zich ook onderlegd in het breien van jurken, die met veel liefde worden gedragen door zijn vrouw Deborah. Natuurlijk geheel in thema.



Sam heeft in de loop der jaren al een hoop ervaring opgedaan met het breien van truien. Op zijn facebookpagina deelt hij daarom tientallen tutorials over het onvolprezen breivak. Bijvoorbeeld over hoe je een mouw het beste aan kunt zetten, of hoe je een ingewikkeld patroon kunt maken.