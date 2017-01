Hilarisch: filmpje van Aalstenaar die door IKEA loopt en alles benoemt gaat viraal

Door: redactie

video Een filmpje van een jonge Aalstenaar die IKEA bezoekt, wordt massaal gedeeld op sociale media. Met zijn zus Marie (29) en vriendin Kelly (33) loopt Leonard Santos (25) door de winkel en benoemt hij alles in het Aalsterse dialect. En dat lokt flink wat gelach uit op het internet. De sleutel tot de grap: 'IKEA' klinkt hetzelfde als het Aalsters voor 'hier kan je je'.

IKEA neerleggen (hier kan je je neerleggen), IKEA wassen (hier kan je je wassen), IKEA schmink doen (hier kan je je make-up doen): de mogelijkheden zijn eindeloos als de drie jongeren gierend door de winkel lopen.



"Het begon eigenlijk toen we binnenkwam en het ballenbad passeerden", aldus Leonard. "IKEA kleinen achterloiten (hier kan je je kind achterlaten, red.), zei ik. En we waren vertrokken. We besloten er gelijk een filmpje van te maken."



Uitgang

Bij de uitgang komen ze wel tot een mindere conclusie: "IKEA giejne ventj op doeng" (hier kan je geen man opdoen) klinkt het terwijl ze aan de kassa in de rij staan te wachten en tot het besluit komen: "IKEA lank stoon wachtn" (hier kan je lang staan wachten).



Nadat Leonard het filmpje op Facebook had gezet, ging het meteen hard. "We werden er gisteravond al meteen over aangesproken toen we uitgingen", vertelt hij. "En vannacht stróómden de reacties binnen. De batterij van mijn telefoon was bijna leeg toen ik weer wakker werd."



Superpositief

Het filmpje werd in 16 uur al 43.000 keer bekeken en 602 keer gedeeld. En de reacties zijn superpositief, vertellen de jongeren. "Iedereen apprecieert ons dialect heel erg, blijkbaar. Dat het zo zou opblazen, hadden we nooit gedacht."



Van IKEA zelf hebben ze nog niets gehoord. "Maar misschien willen ze ons ook wel een pleziertje doen na de positieve reclame die we voor hen hebben gemaakt. Mijn zus verhuist binnenkort en ze heeft een hele uitzet nodig. Ze mogen ons altijd iets cadeau doen", lachen ze.