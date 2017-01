Los jij de nieuwe maandagpuzzel op? Er zijn 652 juiste oplossingen

Door:

2017 is alweer een dikke week oud, dus halen we met onze maandagpuzzel wat herinneringen op aan de jaarwisseling. En we hebben goed nieuws, want voor deze puzzel zijn er niet minder dan 652 juiste antwoorden. Vind jij er eentje van?

Wie deze opdracht te gemakkelijk vindt, kan zich ook wagen aan een vergelijking zonder 10.



9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2017



Voor deze opdracht zijn er 107 mogelijke oplossingen.

Nog altijd te gemakkelijk? Probeer dan een vergelijking zonder 9.



8 7 6 5 4 3 2 1 = 2017



Voor deze opdracht zijn er nog 13 mogelijke oplossingen.



Meer cijfers kunnen we helaas niet weglaten, omdat er dan geen oplossingen meer zijn.



De oplossingen vind je onderaan dit artikel.