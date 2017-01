Tiener loopt dubbelganger tegen het lijf. En het wordt nog vreemder

Koen Van De Sype

Toen de Amerikaanse Santana Gutierrez (17) in een winkelcentrum in San Diego werd aangesproken door een meisje dat aan de slag was voor een goed doel, kon ze maar aan één ding denken: ze lijkt als twee druppels water op mij. De jonge vrouwen namen een foto en die ging meteen viraal op Twitter. Deze week kwamen daar enkele reacties op die zo mogelijk nog ongelofelijker waren.

Santana is eigenlijk van Las Vegas, maar ze studeert in La Jolla, vlakbij San Diego. "Het was echt een ongelofelijk toeval dat ik dat meisje ontmoette", vertelt ze. "Ik ga normaal gezien naar een ander winkelcentrum dichterbij, maar ik moest in een Applestore zijn. En daarom reed ik toch naar de Fashion Valley Mall verderop. Toen ik daar rondliep met een vriendin, sprak Isobel me plots aan."



Het meisje was er aan de slag voor de liefdadigheidsorganisatie 'Save the Children'. "Ik voelde me er wel een beetje schuldig over, maar ik luisterde totaal niet naar wat ze zei", aldus Santana. "Ik kon maar aan één ding denken: wat lijkt ze toch op mij. En Isobel bleek blijkbaar van hetzelfde gedacht."



Bij wijze van grap gingen de meisjes samen op de foto en ze wisselden contactgegevens uit. Santana zette de foto op Twitter en sinds september werd die al meer dan 36.000 keer geliket en 20.000 keer gedeeld. Deze week werd het verhaal zo mogelijk nog vreemder.

Want iemand antwoordde dat ze een vriendin had die er net zo uitzag als de twee meisjes. "Ik wist niet waar ik het had", aldus Santana. "Ik toonde de foto zelfs aan mijn ouders, voor het geval er iets was dat ik moest weten. Maar ze zeiden dat we geen enkele familieband hadden. Het was zo vreemd." @santanaa_g are you sure it's not @allyholtt ??? pic.twitter.com/MZb1QUlv8s — Lexi Maurins (@LexiMaurins) 4 januari 2017 @LexiMaurins @allyholtt @santanaa_g pic.twitter.com/A4hJ1Yba4e — sam (@meyer123samack) 4 januari 2017

Kort daarna dook er nóg een foto op van een meisje dat op de andere drie leek. En enkele Twitteraars deelden ook foto's van de actrices Samantha Boscarino en Auli'i Cravalho, die ook een buitengewone gelijkenis vertonen met de jonge vrouwen. @santanaa_g so I collected y'all people commented pic.twitter.com/SX2o4AhT2e — Scarlet the potato (@daniellaSht_) 4 januari 2017