Iedereen denkt dat dit drie zussen zijn, maar één van hen is de moeder. Zie jij wie?

Koen Van De Sype

8/01/17 - 07u04 Bron: The Sun, Daily Mail

Natalie, Tamika en Jazmyne (v.l.n.r.). © Instagram.

Als ze samen op feestjes of festivals verschijnen, denkt iedereen dat Natalie, Jazmyne en Tamika Wardell zusjes zijn. Maar niets is minder waar, want Natalie is eigenlijk de moeder van Jazmyne en Tamika. Kan jij haar eruit halen op deze foto's? En kan je raden hoe oud ze is?

Natalie. © Instagram. Natalie krijgt vaak het verwijt dat ze wanhopig probeert jong te blijven en dat ze haar dochters kopieert, maar niets is minder waar, beweert ze. "Ik heb gewoon goede genen", vertelt de Australische mama uit de Central Coast. "En het lange blonde haar heb ik al sinds mijn vijftiende."



Auto's

Samen met haar man Brendan kreeg ze drie dochters, maar ze trekt vooral op met twee van hen omdat die haar passie delen voor auto's: Jazmyne (21) en Tamika (19). "Zo ontmoette ik ook mijn man", lacht ze. "Ik was aan het shoppen en zag zijn prachtige auto staan. Toen ik die aan het bewonderen was, raakten we met elkaar in gesprek en kijk waar we nu staan." Lees ook Carrie Fisher begraven in urn in de vorm van grote Prozac-pil

"Denigrerend en vrouwonvriendelijk": mannen delen foto's van onenightstands

Mama verbergt zich in kast voor haar kinderen. En vat het moederschap perfect samen in minder dan een minuut Jazmyne, Natalie en Tamika (v.l.n.r.). © Instagram.