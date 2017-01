Man verkoopt zesde versnelling op 2dehands.be "want toch niet meer nodig"

Door: redactie

7/01/17 - 16u05 Bron: 2dehands.be

© 2dehands.be.

70 km/u gewestwegen Op 2dehands.be vindt u dezer dagen een opvallend ludiek zoekertje met de nodige knipogen naar de actualiteit en kritische steken naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). 'Kamiel Kafka' verkoopt namelijk "met oprechte spijt" zijn vertrouwde zesde versnelling aan de hoogste bieder. Die heeft hij naar eigen zeggen "toch niet meer nodig" na de verlaging van de maximumsnelheid op gewestwegen naar 70 kilometer per uur.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verwijderde op 1 januari eigenhandig het eerste van 30.000 verkeersborden waarop een maximumsnelheid van 70 km/u aangegeven staat. De borden zijn overbodig geworden nu de maximumsnelheid op gewestwegen in Vlaanderen teruggebracht is van 90 km/u naar 70 km/u. "Dit betekent een besparing van 3,2 miljoen euro, en een logischere, duidelijkere en veiligere verkeerssituatie op onze gewestwegen", beargumenteerde Weyts.

© photo news.

Maar duidelijk niet iedereen is het eens met de verandering. Een opvallende vorm van ludiek protest op 2dehands.be klinkt als volgt. "Ik verkoop mijn in prima staat verkerende zesde versnelling. Deze versnelling gebruik ik toch niet meer, de arme motor van mijn Mercedes kan deze zesde versnelling namelijk niet aan tegen het huidig geldende slakkengangetje van 70km/u (en zelfs minder want de mensen zijn doodsbang geflitst te worden). Jammer want mijn wagen had nochtans een héél lage uitstoot en verbruik in deze zesde versnelling".