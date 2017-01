Kleine saluerende soldaat verovert hart van omstaanders én van een echte soldaat

Door: redactie

7/01/17 - 12u27 Bron: Daily Mail

video Deze video toont het uiterst schattige moment waarop de kleine Marshall -volledig uitgedost in een zomerversie van het officiële uniform van de Britse 'Goldstream Guards' en stevig saluerend naar de marcherende soldaten- het verjaardagsgeschenk van zijn dromen krijgt als één van de wachters besluit het protocol even naast zich neer te leggen om de koddige fan te begroeten. Wie weet wordt hij later echt zoals zijn idolen. Maar dan zal de kleuter toch iets aan zijn aaibaarheidsfactor moeten doen...

© Imogen Echo Scott Facebook. Het tafereel speelde zich woensdag af aan Windsor Castle. Volgens mama Imogen Echo Scott was het net de verjaardag van haar zoontje Marshall. Hij mocht die dag vier kaarsjes uitblazen en wilde voor zijn verjaardag heel graag Windsor Castle bezoeken. Voor de gelegenheid trok hij trots zijn miniatuuruniformpje aan.



Maar toen hij al even fier ter plaatse de soldaten begroette, had hij niet kunnen denken dat één van hen zou omkeren om met hem te poseren voor een foto. Het was Lance-Corporal Paul Edden die niet aan de charmes van Marshall had kunnen weerstaan. Het snoetje van Marshall spreekt boekdelen als de grote meneer plots naast hem staat. Hij noemde het volgens mama Imogen dan ook "de beste verjaardag ooit".



Toeriste Joanna Feng plaatste de video oorspronkelijk op Instagram. Die ging in geen tijd viraal. © screenshot.