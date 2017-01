Nudisten springen ijskoude zee in bij nieuwjaarsduik en nog tien video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

7/01/17 - 11u00

© screenshot.

video Deze video's sprongen de voorbije week in de kijker.

1. Nudisten duiken poedelnaakt zee in voor nieuwjaarsduik In het Nederlandse Vrouwenpolder namen 33 nudisten deel aan de blote nieuwjaarsduik bij strandpaviljoen Aloha Beach.

2. Mariah Carey houdt bizarre vertoning op Times Square Mariah Carey mocht in New York aantreden op Times Square om mee het nieuwe jaar in te luiden. En om compleet de mist in te gaan.

3. Vrouw filmt bij toeval hoe toeriste (25) wordt neergebliksemd op strand Een vrouw heeft per ongeluk gefilmd hoe een toeriste door de bliksem wordt getroffen op een strand in Brazilië. Taline Campos (25) wandelde op nieuwjaarsdag langs de zee in Itanhaém, vlakbij São Paulo toen het noodlot toesloeg. Als bij wonder overleefde ze het.

4. Van operatie voor andere oogkleur tot zichzelf vetmesten: kijk hoe extreem mensen hun uiterlijk veranderden in 2016 Sommige mensen gaan extreem ver om hun schoonheidsideaal te bereiken. En dat ideaal verschilt voor iedereen, zo blijkt nog maar eens uit deze beelden.

5. Episch: de reactie van deze vrouw als haar teamgenoot een dom antwoord geeft tijdens tv-kwis Het gebeurt niet vaak dat je een vriendschap voor je ogen kapot ziet gaan, maar dat is precies wat er gebeurde tijdens de tv-quiz 'Pointless' op de nationale televisie in Groot-Brittannië. Sarah en Mariam werden daar in de eerste rond uitgeschakeld, nadat Sarah een black-out kreeg bij een vrij eenvoudige vraag. De reactie van haar teamgenoot was onbetaalbaar.

6. Peuter ligt gekneld onder ladenkast maar gelukkig is zijn tweelingbroertje er nog Ricky Shoff twijfelde als papa van de tweeling Bowdy en Brock om deze online te zetten. Maar hij deed het toch om twee redenen. Shoff wil enerzijds andere ouders wijzen op de gevaren van niet vastgemaakte kasten en hij vindt anderzijds de reactie van zijn tweejarige tweeling op een angstaanjagend incident binnen het eigen gezin "ongelooflijk".

7. Wat een gênante aftelling naar het nieuwe jaar: "Haal ons hier snel weg!" In een vreemde Australische tv-show leken de weinig enthousiaste feestvierders wel gegijzelden tijdens de aftelling naar 2017. Het hilarische tafereel bleek later in scène gezet.

8. "Blijf weg van de beer", zei de oppasser. Maar de tv-presentatrice luisterde niet Tijdens de opnames van een Russisch tv-programma heeft een presentatrice van dichtbij ondervonden hoe furieus een geschrokken beer kan uithalen. Ze probeerde het dier aan te raken, maar een tel later lag ze op de grond.

9. De nieuwe extra lange trailer van 'Fifty Shades Darker' is er Binnen een maand is het zover. Dan kunnen fans van de 'Fifty Shades'-boeken weer plaatsnemen in een bioscoopzitje voor de tweede prent over de ietwat gecompliceerde relatie tussen Anastasia Steele en Christian Grey. En in tussentijd is er altijd nog deze nieuwe, extra lange trailer.

10. Vader slaat man in één klap knock-out omdat hij met zijn dochter had geslapen Een Amerikaanse vader heeft voor zijn huis een man, die seks met zijn dochter zou hebben gehad, knock-out geslagen. Het incident werd door een omstander gefilmd. Het heftige handgemeen, werd in een paar dagen tijd miljoenen keren bekeken.