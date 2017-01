Mama verbergt zich in kast voor haar kinderen. En vat het moederschap perfect samen in minder dan een minuut

Koen Van De Sype

6/01/17 - 11u51 Bron: Facebook, YouTube

video Een moeder van een vierling heeft op haar Facebookpagina een filmpje gepost, waarop te zien is hoe ze zich thuis in een voorraadkast verbergt voor haar vier veeleisende peuters. "Ik wil gewoon eens een momentje voor mezelf, is dat zo fout?", klinkt het. "Ze nemen alles wat je hebt." De video van de vrouw uit de Amerikaanse staat Utah werd sinds dinsdag al meer dan 4 miljoen keer bekeken.

De vierling. © Facebook. Dat het soms zwaar is om mama te zijn, hoeven we je niet te vertellen. Maar als moeder van een vierling heb je het al helemáál niet onder de markt. Toch als we Ashley Gardner mogen geloven. De vrouw zette een filmpje op de speciale Facebookpagina die ze maakte rond haar vier dochters van 2 jaar.



"Papa is buiten de oprit aan het schoffelen en mama had wanhopig behoefte aan iets lekkers om de rest van de avond door te komen", bekent ze. "En daarom heb ik me in de voorraadkast verborgen en doe ik me te goed aan snoep. Is dat verkeerd van mij?"



Roepen

Waarop ze in twee zinnen het moederschap perfect samenvat. "Ze gaan nooit weg", zegt ze, terwijl je haar dochters aan de andere kant van de deur kan horen roepen. "Ze willen alles wat je hebt." Lees ook Zussen missen laatste momenten van vader nadat ze van vliegtuig worden gezet omdat ze elkaar wilden troosten

Wat doe je als klant in slaap valt? Deze kapper blijft knippen

Zo ziet de 'Leave Britney Alone'-kerel er nu uit © Facebook.

Gardner kreeg honderden reacties van moeders die zich in het filmpje herkenden en zich met haar identificeerden. "Ik heb twee tieners en die staan nog altijd elke keer te wachten tot ik weer uit de badkamer kom", klink het. En: "Het brengt herinneringen terug aan mijn pogingen om rustig een bad te nemen en kleine vingertjes vanonder de deur te zien komen. Ik verborg me in de badkamer."



Viraal

De familie Gardner kwam al eerder in het nieuws, in 2014. Hun video van het moment waarop ze na acht jaar vruchteloos proberen eindelijk te horen kregen dat ze zwanger waren, ging toen ook viraal. Veel mensen volgden hun lange strijd op hun YouTubekanaal. Het moment dat de Gardners te horen krijgen dat ze eindelijk zwanger zijn. © Facebook.