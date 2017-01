Snurkt jouw hond ook? Deze grapjas drukt zijn huisdier met de neus op de feiten

Door: redactie

6/01/17 - 11u37 Bron: The Dodo

video Net zoals mensen kunnen ook sommige honden een stevig potje snurken. Dit kleine exemplaar had er duidelijk geen idee van dat hij tijdens zijn dutjes ettelijke bomen omzaagt en dus besloot zijn baasje, de Israëlische komiek Tal Solomon, hem met de neus op de feiten te drukken. Hij had eerder het gesnurk van zijn viervoeter opgenomen met zijn telefoon en confronteerde vorige week zijn maatje ermee toen die weer eens vredig, maar luid snurkend was ingedommeld op de zetel.