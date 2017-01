Skiër (28) overwint steilste hellingen. Kan jij hem spotten op deze adembenemende foto's?

Koen Van De Sype

Geen helling lijkt te steil voor skiër Sam Favret (28). Op zijn Instagramaccount heeft de man uit het Franse skimekka Chamonix enkele adembenemende foto's gedeeld waarop hij te zien is terwijl hij van de hoogste bergen naar beneden glijdt. Kan jij hem ontwaren?

Favret komt uit een familie van berggidsen, die onder meer de Mont Blanc kennen als hun broekzak. Het is van zijn vader en grootvader dat hij de liefde voor de bergen meekreeg.



Als skiër maakte hij er zijn handelsmerk van of van angstaanjagende, bijna verticale hoogtes naar beneden te komen. Op foto's is hij dan te zien als een kleine stip in het winterse landschap. Zo maakte hij een fotoreeks met fotograaf Jeremy Bernard. Je moet telkens goed kijken om hem te spotten.



Helikopter

Bernard maakte zijn beelden vanuit een helikopter. "Het is heel leuk en prachtig vanuit de lucht, maar ik ben altijd wel bezig met de veiligheid", klinkt het. "Er kan van alles gebeuren en daarom is het noodzakelijk om de hele tijd radiocontact te houden met elkaar."