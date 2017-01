Isaiah was niet voorzien op deze reactie van Grace na zijn romantisch aanzoek

Door:

4/01/17 - 14u04 Bron: Inside Edition Door: Joeri Vlemings 4/01/17 - 14u04 Bron: Inside Edition

video Isaiah Adams ging op de knieën voor zijn Grace in een erg mooi en romantisch decor. Hij had de waterval van Cunningham in het Amerikaanse Maryland uitgekozen. En het wérkte: ze zei 'ja' en haar wangen werden nat. Maar niet alleen haar wangen...