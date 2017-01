Opvolger Atomium van Balen is bekend: maak kennis met de Vulkaan van Balen

Door: redactie

3/01/17 - 16u43

De vulkaan Etna. © photo news.

eetuitdaging Na de Balense reus, de Toren van Balen of het Monument, heeft de Broodjeshoek in Balen een nieuwe uitdaging. De Vulkaan van Balen is een brood gevuld met 1 kg spaghetti met saus. Wie het in minder dan 40 minuten binnenspeelt, kan een reis naar de Etna winnen.

Zaakvoerster Annelies Sterckx met een Pokémonburger. © Peter Vanderveken. Bij de Broodjeshoek in Balen zijn ze thuis in het uitzoeken van bijzondere eetuitdagingen. Vorig jaar kwamen uitbaters Annelies en Marc nog met het Atomium van Balen: 20 curryworsten, 9 bouletten, 3,5 kilo vlees gedresseerd in de vorm van het gelijknamig Brussels monument.



Een nieuw jaar brengt een nieuwe eetuitdaging en dit jaar gaan ze voor een Italiaanse hap. Geen lichtgewicht, maar opnieuw een stevige uitdaging voor gevorderden. Lees ook Randy at 2,4 kilo spaghetti in 8.44 minuten, maar deze eters kunnen nog straffer

Geen lichtgewicht Zaakvoerder Marc Peeters met 'het Monument van Balen'. © Maria De La Cruz. "Een rond brood, waarvan het binnenste eruit gehaald wordt, en gevuld met 1 kilo spaghetti met saus. Daarna gaat het brood met kaas de oven in, zodat de kaas gegratineerd wordt", legt Marc uit.



"Nadien wordt de bovenste helft van het brood er terug opgezet en gaan er vervolgens 4 satés op. Als afsluiter en om de naam vulkaan eer aan te doen, als toetje een vuurburger erboven op".