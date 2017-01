Ontsnapte Braziliaan hit op internet

Door: redactie

3/01/17 - 13u56 Bron: ANP

Een ontsnapte gevangene in Brazilië tart de autoriteiten door foto's van zichzelf te plaatsen op Facebook. Ook schept de voortvluchtige Brayan Bremer op over zijn ontsnapping. Het leverde hem op internet nogal wat fans op, bericht de BBC dinsdag.

Bremer zat vast vanwege een gewapende overval, maar kon zondag met tientallen andere gedetineerden ontsnappen uit de gevangenis in de stad Manaus. Sindsdien laat hij regelmatig van zich horen op sociale media. ,,Ontsnapt uit de gevangenis', jubelt de crimineel bij een foto waarop hij poseert in een T-shirt van voetbalclub Bayern München.



Hoewel de Facebookaccount van Bremer inmiddels is verwijderd, zijn andere internetters gretig aan de haal gegaan met zijn foto's. Zo is het hoofd van Bremer geplakt op posters van films als The Shawshank Redemption en series als Prison Break.



Hoewel internetters zich vermaken met foto's van de crimineel, kan de Braziliaanse politie niet lachen om de ontsnapping. Veertig andere gevluchte gedetineerden zijn alweer in de boeien geslagen, onder wie een man die nog een selfie nam met Bremer.