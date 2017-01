Episch: de reactie van deze vrouw als haar teamgenote een dom antwoord geeft tijdens tv-kwis

Koen Van De Sype

3/01/17 - 13u03 Bron: Joe, Evening Standard

Het gebeurt niet vaak dat je een vriendschap voor je ogen kapot ziet gaan, maar dat is precies wat er gebeurde tijdens de tv-quiz 'Pointless' op de nationale televisie in Groot-Brittannië. Sarah en Mariam werden daar in de eerste rond uitgeschakeld, nadat Sarah een black-out kreeg bij een vrij eenvoudige vraag. De reactie van haar teamgenoot was onbetaalbaar.

De regels van 'Pointless' zijn eenvoudig: kandidaten moeten in teams van twee raden welke de minst gegeven antwoorden zijn op een reeks algemenekennisvragen. Die werden telkens eerst voorgelegd aan een panel van 100 testpersonen in het VK.



Met Sarah dacht Mariam alles in huis te hebben om het ver te schoppen in de quiz. En toen in de eerste ronde 'aardrijkskunde' als thema werd aangeduid, leek hun broodje gebakken. Sarah is immers een bolleboos in dat vak op school.



Zenuwachtig

Maar toen de vraag kwam - Noem een land dat eindigt op twee medeklinkers - bleef het eerst oorverdovend stil, waarop Sarah 'Parijs?' stamelde, terwijl ze zenuwachtig begon te lachen. En terwijl presentator Alexander Armstrong zijn best deed om de onfortuinlijke kandidate te troosten, was het de reactie van haar teamgenote die de show stal. Als blikken konden doden...