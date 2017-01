Wat een gênante aftelling naar het nieuwe jaar: "Haal ons hier snel weg!"

video De algemene tendens wereldwijd was dit weekend toch om zo snel mogelijk het vreselijke jaar 2016 vaarwel te zeggen en af te tellen naar een hoopvol 2017. Blijkbaar niet zo tijdens deze ietwat vreemde Australische tv-show. De weinig enthousiaste feestvierders "leken wel gegijzelden", aldus Katie Preston op Facebook. En misschien was dat figuurlijk gesproken ook zo. Of is dit bewust in scène gezet? Zelfs dan is het toch redelijk hilarisch.

Aan de opwinding van de presentatoren van het muziekprogramma The Loop zal het zeker niet gelegen hebben. Wat de afgang voor Scott Tweedie en Olivia Phyland des te pijnlijker maakte. De twee telden met een onwaarschijnlijke geestdrift af naar het nieuwe jaar en dat in het gezelschap van enkele winnaars van "een van de grootste wedstrijden in Australië", dixit Tweedie.



Maar de bende leek eerder in het verliezende kamp te zitten, aan hún vrolijkheid te zien. Met als dubbel hoogtepunt de dame die snel iets naar de gastvrouw werpt alvorens zich weg te reppen, en de man met de pompoms, die lijdzaam een knuffel van de blonde presentatrice ondergaat.



Op Twitter kreeg Tweedie de vraag of de 'fans' wel écht waren. "Het waren allemaal winnaars! Haha... Ze wonnen de grootste prijs van 2016: de aftelling! Gelukzakken zijn het." Hij voegde er nog aan toe dat de vrouw die Olivia bekogelde onmiddellijk het gebouw werd uitgezet door de security." Hij lanceerde ten slotte ook een 'poll' op de sociaalnetwerksite: "Wie deed beter: Mariah Carey of wij?"