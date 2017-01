Brusselse politieagent danst mee het nieuwe jaar in

DBS

De Brusselse politie liet gisteren kort na middernacht ook even de spreekwoordelijke teugels vieren. Deze agent die de massa op de Anspachlaan de goede richting opstuurde, hield de beentjes niet stil op de aanstekelijke beats tijdens het grote eindejaarsfeest. Ondanks de strakgespannen zenuwen rond de terreurdreiging en de strenge toegangscontroles lokte het spectaculaire vuurwerk toch duizenden mensen. Voor de agent was het wellicht ook een welgekomen verzetje na vele uren op post te staan in de ijzige kou. Ernstige incidenten bleven overigens uit in Brussel.