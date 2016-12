Tiener in shock door cadeautje mama, maar ze hield het ondersteboven

Koen Van De Sype

Shelby Donovan (18) uit New Orleans kon een gil niet onderdrukken toen ze het kerstgeschenk van haar moeder Kerri Robberts had uitgepakt. Ze staarde naar een roze... dildo. Of dat dacht ze toch. Maar ze bleek het cadeau ondersteboven vast te hebben. Het internet kwam niet meer bij.

© Facebook. Shelby deelde een foto van het bijzondere geschenk op Twitter en daar werd het in nog geen week tijd meer dan 80.000 keer gedeeld en bijna 200.000 keer geliket.



"Toen ik het pakje open had, wist ik niet goed wat te denken", vertelt ze over kerstavond vorige week. "Ik wist waar ik dácht dat het op leek. Maar ik wilde het niet zeggen met mijn hele familie rond me. We waren zeker met dertig. Ik begon te lachen, maar tegelijk ook een beetje te wenen."



"Het is een bekerhouder", vertelt haar moeder. "Ik deed het niet met opzet. Ik zocht gewoon een stevig model op Amazon, dat een grote beker aankon."

