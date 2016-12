Naakte Club-supportster viert titel en nog 15 gigantische videohits van 2016

Door: redactie

30/12/16

video De garage van geniale Eric, de jongen die in het verblijf van gorilla Harambe viel, de woeste witte haai die door een kooi brak, seks in het openbaar... het zijn allemaal video's die het voorbije jaar bijzonder vaak bekeken werden. Maar niet zo veel als de beelden van de poedelnaakte vrouw die de titel van Club Brugge uitbundig vierde. Hier is een overzicht van de filmpjes die 2016 kleurden.

1. Naakte Club-supportster viert titel op aparte wijze Een van de meestbesproken filmpjes van het voorbije jaar is zonder twijfel de poedelnaakte vrouw die de titelviering van Club Brugge op heel aparte wijze viert op een terras van de Eiermarkt. Het gaat om Annuska H. (36) uit Wingene, die enkele jaren geleden enige bekendheid verwierf toen ze deelnam aan het VT4-programma 'Undercover Lover', een variant van 'Temptation Island'.

2. Koppel geeft van katoen op strand Blankenberge, met veel kinderen in de buurt Enkele badgasten in Blankenberge kregen tot hun ontzetting heel wat meer dan alleen zon, zee en strand te zien. Ze merkten plots dat een koppel in de buurt en plein public van bil ging, terwijl er rondom hen verschillende gezinnen met kinderen zaten. Een vrouw uit Knokke filmde de ongepaste vrijpartij.





3. Deze vrouw ondergaat extreme metamorfose. Wacht tot je ziet hoe mooi ze nu is Ze is een Amerikaanse legerveterane en moeder. Belita Edwards heeft het hart op de juiste plaats maar haar look maakt haar onzeker. Een makeover dient zich aan en hoe. De vrouw verandert van een grijze muis in een hele knappe dame.

4. Kind zwaargewond na val in gorillaverblijf Er was heel wat te doen rond een incident in de zoo van Cincinnati, waar een vierjarige jongen gewond raakte toen hij in het gorillaverblijf viel. Het kind werd hardhandig aangepakt door gorilla Harambe, waarna bewakers het dier doodschoten.

5. Deze vrouw werd gefilmd toen ze naakt in huis liep. Nu wil ze iedereen waarschuwen De 28-jarige Elena was zich van geen kwaad bewust toen ze uit de douche stapte. Ze besefte toen niet dat de bouwvakkers aan de overkant haar hebben gefilmd. Die beelden zijn inmiddels een eigen leven gaan leiden op sociale media. De baas van de bouwvakkers heeft intussen een werknemer naar huis gestuurd om na te denken over 'de domme actie'.

6. Geniaal: Eric bouwt beschermde gevel om tot verborgen garagepoort Wat doe je als je in je gevel geen garagepoort mag installeren? U en ik zouden wellicht op zoek gaan naar een garagebox, maar Eric Vekeman (64) uit het Oost-Vlaamse Zegelsem knutselde acht maanden lang aan zijn gevel, met als resultaat dat die nu doodleuk opendraait. "Op een paar minuten parkeer ik mijn auto in huis."

7. De videoclip van het EK-lied van 'Dimi van den Aldi' doet wenkbrauwen fronsen Dit is de videoclip voor het onofficiële EK-lied voor de Rode Duivels, een nieuwe versie van 'Oh O O O Oh Ooh' van Dimitri Vantomme. De opnames werden ingeblikt op de terreinen van voetbalclub FC Alberta in Zoersel. In de behoorlijk expliciete clip staan naakte vrouwen onder de douche en dat leidde al zeker bij Vantomme tot wenkbrauwengefrons.

8. Mexicaanse weervrouw toont meer dan ze wil De populaire Mexicaanse weervrouw Susana Almeida heeft zich ongetwijfeld haar keuze van legging, die ze droeg tijdens haar live tv-praatje, al beklaagd. Haar vestimentair probleem ging viraal.

9. Trucker kan aanrijding nipt vermijden wanneer BMW voor hem expres alles dichtgooit Vrachtwagenbestuurder Peter Bellens uit Hillegem kon nipt een aanrijding vermijden toen in het Vlaams-Brabantse Asse de bestuurder van een BMW voor hem bruusk in de remmen ging. Opzettelijk. Bellens kon alles filmen met zijn dashcam.





10. Koppel geeft van jetje in Hasselt Op Facebook is een filmpje opgedoken van een vrijend koppel dat van jetje geeft in het midden van de drukke uitgaansbuurt aan de Zuivelmarkt in Hasselt. Omstaanders konden het gebeuren vastleggen op film, iets waar de twee zich duidelijk niet aan stoorden. Toen het verbijsterde publiek riep of het lukte, antwoordde de man nog rustig "of ze niet wilden helpen". Wie de twee zijn is niet bekend. Feit is wel dat ze zich schuldig maakten aan openbare zedenschennis.

11. Agenten praten minutenlang in op verdachte In Gent schoot de politie een man neer in de Vlamingenstraat. De verdachte werd geneutraliseerd omdat hij zijn vuurwapen niet wou laten vallen. Op beelden is te zien hoe de politie gedurende minuten vraagt aan de man om het vuurwapen op de grond te leggen. De verdachte geeft geen gevolg aan de bevelen, waarna drie gewapende agenten hem benaderen, beschermd met een schild. De verdachte wordt een eerste keer geraakt en valt op de grond. De man lijkt op de grond naar zijn wapen te willen grijpen en wordt nogmaals neergeschoten.





12. Badgasten kunnen ogen niet geloven wanneer dit uit zee komt Ze gingen naar de Poolse kust voor een ontspannen dagje aan het strand toen een everzwijn op volle snelheid uit de zee kwam. De onverwachte badgast veroorzaakte chaos en consternatie op het strand.





13. Relschopper slaat politiecommissaris knock-out Politiecommissaris Pierre Vandersmissen werd knock-out geslagen door een relschopper op een vakbondsmanifestatie in Brussel.

14. Paardenstaart raakt verstrikt in kermisattractie: Elizabeth (11) volledig gescalpeerd Een schedelbreuk én gescalpeerd: zo vreselijk was een elfjarig meisje eraan toe nadat ze met haar paardenstaart verstrikt raakte in een draaiende kermisattractie in Ohama (Nebraska).

15. Vrouw gooit huilende maîtresse van haar man naakt het huis uit Heftige taferelen in Bangkok: een vrouw ontdekte dat haar man er een maîtresse op nahield en gooide haar om 3 uur 's nachts poedelnaakt het huis uit. De bedrogen dame filmde de hele confrontatie en dat leverde ontstellende beelden op.