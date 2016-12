Superpapa redt kind met bliksemsnelle ninjabeweging en nog 10 video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

31/12/16 - 09u00

© screenshot.

video Deze video's sprongen de voorbije week in de kijker:

1. Vader redt kinderen met geniale ninjabeweging Voor je kinderen kan je net dat tikkeltje meer, maar wat deze Indonesische papa deze week klaarspeelde, is haast niet te vatten. Een aanstormende auto lijkt zijn kinderen omver te maaien, maar dan pakt de papa uit met een fantastische achterwaartse koprol.

2. Zo worden gummibeertjes gemaakt: 'Over Eten'-filmpje gaat opnieuw viraal Wil je weten hoe die lekkere gummibeertjes die je daarnet misschien naar binnen speelde, worden gemaakt? Dan waarschuwen we je graag voor dit 'onsmakelijke' filmpje. De video, enkele maanden geleden nog te zien in het Eén-programma 'Over Eten' werd opgepikt door internationale media.

3. Buggy met tweeling rolt van de trappen in Gent De nachtmerrie van elke moeder: een vrouw verliest aan de Korenlei in Gent de controle over haar kinderwagen en ziet haar tweeling van de trappen rollen. Een man die net die trap opwandelt, kan de baby's voor een groot onheil behoeden. Alle actie speelt zich rechtsboven in het beeld af.

4. Vader slaat man in één klap knock-out omdat hij met zijn dochter had geslapen Een Amerikaanse vader heeft voor zijn huis een man, die seks met zijn dochter zou hebben gehad, knock-out geslagen. Het geweldsincident werd door een omstander gefilmd waarna de schokkende beelden online zijn gezet. Het heftige handgemeen, dat recent plaatsvond, is in een paar dagen tijd al miljoenen keren bekeken.





5. Zelfrijdende wagen remt al voor ongeluk nog voor botsing effectief plaatsvindt Voor wie twijfelt aan het nut van zelfrijdende wagens: in Nederland ging een zelfrijdende Tesla in de remmen, een fractie voor twee voorliggers effectief op elkaar botsten. Het manoeuvre en de botsing zijn te zien op een dashcam in de Tesla. Die maakt gebruikt van radartechnologie en kon het ongeluk daardoor "voorspellen".

6. Overal waarschuwingen, maar toch rijdt vrachtwagen zich aan flarden tegen brug Aan de Brusselse Leopold II-tunnel werden onlangs portieken geplaatst om te vermijden dat vrachtwagens zich zouden vastrijden. Het nut van dergelijke maatregelen wordt nog maar eens bewezen door deze video uit de Amerikaanse staat Massachusetts.

7. Jonge mannen gefilmd die dakloze in brand staken Een groepje jongemannen hebben in een metrostation in Berlijn een dakloze man in brand proberen te steken. De man bleef gelukkig ongedeerd dankzij omstanders die ingrepen.





8. Omstanders tackelen fietsendief Alerte omstanders hebben samen met een ondernemer een vluchtende fietsendief tegen de grond gewerkt in het Nederlandse Drachten. Ze reageerden razendsnel op de dief en versperden hem de weg. Daardoor kwam hij ten val en kon hij door meerdere burgers onder controle worden gehouden.





9. Uitgehongerde hond krijgt lekker vleesje, het vervolg doet uw hart smelten Beelden die uw hart doen smelten vanuit Bangkok: een man geeft een sappig vleesje aan een uitgehongerde straathond. In plaats van de lekkernij zelf te verorberen, snelt de viervoeter echter richting een garage. Daar komen plots vier puppy's tevoorschijn, het feestmaal kan beginnen. Moederliefde op z'n best.

10. Botsing met de wagen? Doe vooral niet wat de persoon links in deze video doet Wanneer je een ongeval hebt met je wagen, moet je eerst en vooral denken aan je veiligheid en die van je passagiers. Dat blijkt nog maar eens uit deze video van de wegpolitie van de Amerikaanse staat Minnesota.