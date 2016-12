Meest identieke tweeling ter wereld heeft zelfde vriendje. En nu willen ze allebei met hem trouwen

Koen Van De Sype

30/12/16 - 11u05 Bron: YouTube, Instagram

© Instagram.

Ze delen letterlijk alles: van hun account op sociale media tot hun job, hun huis en zelfs hun bed. En ook hun vriendje. De Australische Anna en Lucy DeCinque (30) - die vorig jaar in een Japanse tv-show nog werden uitgeroepen tot meest identieke tweeling ter wereld - willen nu allebei met hem trouwen. Maar hoe ze dat legaal precies kunnen klaarspelen, is een ander paar mouwen.

"We zijn altijd samen", aldus Lucy, die met haar zus Anna in Perth woont. "We eten en drinken dezelfde dingen en we willen er exact hetzelfde uitzien. En niet alleen door wat we dragen. We spendeerden al meer dan 200.000 euro aan cosmetische ingrepen om nóg meer op elkaar te lijken."



Elektricien

Ze delen verder een job in een bejaardentehuis, waarbij ze elk de helft van het werk doen en elk de helft van het loon krijgen. En ze lieten dus ook hun oog vallen op dezelfde man: elektricien Ben Byrne (32). Ze leerden hem vijf jaar geleden kennen op Facebook en het klikte zo goed dat ze nu hebben aangekondigd dat ze allebei met hem willen trouwen. Hij kocht de dames zelfs een joekel van een - identieke - ring. Lees ook Tweeling wil tegelijk zwanger worden van dezelfde man

Ben en de zusjes. © YouTube. © YouTube.

De zussen met hun moeder. © Instagram.

De zussen met hun moeder. © Instagram. Enig probleem: is dat legaal wel mogelijk? De dames postten daarom een filmpje op hun YouTubekanaal met de vraag of iemand hen kon helpen en een plek aan de hand kon doen waar het kon. "We hebben gehoord dat het misschien mogelijk is in Tucson, in Amerika", klinkt het. "Maar we zijn niet helemaal zeker. Kan iemand ons helpen om onze droom waar te maken?"



Brainstormen

Ze zijn al volop aan het brainstormen over hoe hun grote dag eruit moet zien. De jurken willen ze alvast zelf ontwerpen. Om hun eigen nieuwe kledinglijn een beetje te promoten.