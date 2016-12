Deze kerstkaart ontketende een storm van protest op sociale media. Zie jij waarom?

Koen Van De Sype

29/12/16 - 18u25 Bron: The Sun

© Twitter.

Amerikaans acteur en model Lance Gross zal zich zijn kerstkaart van dit jaar nog lang heugen. Hij postte een foto op Twitter van zichzelf met zijn vrouw Rebecca Jefferson en zeven vrienden met wie hij samen kerst vierde. En hij kreeg meteen het hele internet over zich heen.

De vrienden op de foto probeerden iedereen te kalmeren, maar de geest was uit de fles. Zelfs toen het zwarte meisje waar het om ging liet weten dat het allemaal een grap was, bleef iedereen op de acteur inhakken. "We zijn allemaal mooie zwarte mensen op deze foto", reageerde ze. "Zwarte mensen komen nu eenmaal in alle mogelijke tinten. En om iedereen gerust te stellen: de foto is een running joke die we elk jaar doen. Ik ben ook aan het daten, maar mijn vriendje kon niet komen naar het feest. Ik neem elk jaar zo'n foto om te lachen met het feit dat ik de enige ben in ons gezelschap die nog single is. Kalmeer allemaal toch eens."



Grap

Gross zelf stuurde ook nog een tweet en een Instagrambericht de wereld in om erop te wijzen dat het inderdaad een grap was die ze al lang herhaalden. Hij postte ook foto's van de vorige jaren waarop het meisje op een gelijkaardige manier poseerde voor de kerstfoto.