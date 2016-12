Deze tekening toont 127 dingen die in 2016 gebeurden. Haal jij ze er allemaal uit?

Door: redactie

29/12/16 - 17u00 Bron: Beutler Ink

© Beutler Ink.

We zijn in de laatste rechte lijn van een jaar dat velen zo snel mogelijk willen vergeten. Een jaar van aanslagen, onverwachte resultaten van verkiezingen en referenda en een ongeziene reeks overlijdens van bekende personen. Artiest Niv Bavarsky maakte een tekening waarop maar liefst 127 van die gebeurtenissen te zien zijn. Kan jij ze er allemaal uithalen?

En dit is de oplossing van de puzzel

1. Harambe RIP

2. Chyna RIP

3. Rob Ford RIP

4. Leonard Cohen RIP

5. Prince RIP

6. Vanity RIP

7. David Bowie RIP

8. Gene Wilder RIP

9. Alan Rickman RIP

10. Jo Cox RIP

11. Merle Haggard RIP

12. Phife Dawg RIP

13. Muhammad Ali RIP

14. Garry Shandling RIP

15. Janet Reno RIP

16. Fidel Castro RIP

17. Pat Summitt RIP

18. Sharon Jones RIP

19. José Fernández RIP

20. Arnold Palmer RIP

21. Harper Lee RIP

22. Anton Yelchin RIP

23. Florence Henderson RIP

24. Gwen Ifill RIP

25. Antonin Scalia RIP

26. Nancy Reagan RIP

27. Pulse nightclub schietpartij in Orlando

28. Black Lives Matter-beweging

29. Slachtoffers Dallas PD sniper

30. Brand in Oakland warehouse

31. No Man's Sky

32. Overwinning Chicago Cubs

33. Vin Scully met pensioen

34. Candace Parker and the Sparks winnen WNBA championship

35. Kobe Bryant met pensioen

36. Von Miller and the Broncos winnen Super Bowl

37. Hodor die de deur openhoudt

38. Colin Kaepernick op de knie tijdens volkslied

39. Simone Biles + Final Five

40. LeBron James, Kyrie Irving, en Cleveland Cavaliers winnen NBA

41. Syrische vluchtelingen

42. Squirtle [Pokemon]

43. X-Files

44. Facebook Live en Chewbacca mask lady scoren

45. Member Berries

46. Finding Dory

47. Kim & Kanye hebben een moeilijk jaar

48. La Croix beverage

49. Beyoncés Lemonade

50. Frank Oceans Blonde

51. Chance the Rappers Coloring Book

52. Tracer from Overwatch

53. Ghostbusters wordt opnieuw gelanceerd

54. Paasei dat je zelf moet vinden. Geen tips!

55. Issa Rae op Insecure

56. Hamilton's Lin-Manuel Miranda is overal

57. Pidgey [Pokemon]

58. Super hero movies zijn een grote vechtpartij van superhelden

59. Atlanta is een hit

60. Westworld intrigeert

61. Eevee [Pokemon]

62. Eleven from Stranger Things

63. D.W. Read's Arthur meme

64. Hulk Hogan's rechtszaak tegen Gawker

65. Negan terrorizeert Walking Dead

66. here come dat boi

67. Cassian Andor, Jyn Erso en K-2SO uit Rogue One

68. President Obama bezoekt Cuba en Laos

69. De geest van Twitter trolls

70. Kim Kardashians gestolen juwelen

71. Kylie's lip kit

72. Leonardo DiCaprio wint eindelijk een Oscar voor rijn rol in The Revenant

73. The Pen Pineapple Apple Pen-man

74. Luke Cage

75. Elizabeth Holmes en haar slangenolie

76. Marcia Clark, O.J. Simpson en Robert Shapiro

77. Samsung Galaxy Note 7 phones in brand

78. RIP Vine

79. Yahoo verkoopt patenten

80. RIP The Toast

81. Flint, Michigan heeft nog altijd geen proper water

82. Steven Avery in gevangenisoveral

83. Standing Rock protest

84. Michael Phelps

85. Katie Ledecky

86. Ryan Lochte

87. Jamie Vardy en Riyad Mahrez vieren Leicester City's eerste Premier League-titel

88. Kevin Durant naar Golden State Warriors na hun verlies in de finale

89. Ma'a Nonu van het All Blacks-rugbyteam van Nieuw-Zeeland

90. Virale foto van de vrouw die gearresteerd wordt bij protesten tegen politiebrutaliteiten in Baton Rouge, Louisiana

91. Malheur Standoff geleid door Ammon Bundy

92. Bekende koppels uit elkaar: Johnny Depp & Amber Heard, Taylor Swift & Calvin Harris, Brangelina

93. Zeven Amerikaanse staten stemmen om marihuana te legaliseren

94. Pokémonbal

95. Bulbasaur [Pokémon]

96. Zika-dragende mug

97. Conor McGregor / Nate Diaz -ruzie

98. David Cameron treedt af als eerste minister na brexitreferendum

99. Theresa May wordt nieuwe Britse eerste minister

100. Gouverneur van North Carolina Pat McCrory blokkeert wet rond transgenders die openbaar toilet mogen kiezen

101. Grote menigte Bernie-supporters

102. Bernie Sanders

103. Roger Ailes verlaat Fox News na beschuldigingen van seksueel geweld

104. Waterflesjes flip

105. Damn Daniel back at it again with the white Vans

106. Ken Bone

107. FBI onderzoekt Hillary Clintons e-mailserver

108. Nate Silver houdt rekening met overwinning van Trump

109. Epicurean Trumpsupporter Scott Adams

110. Rudy Giuliani gaat te keer

111. Sean Hannity vindt de liefde

112. Melania steelt Michelles speech

113. Hillary Clinton

114. Huma Abedin

115. Anthony Weiner blijft zich misdragen

116. Steve Bannon

117. Vice President-elect Mike Pence

118. Ivanka Trump

119. Schattige Pepe the Frog transformeert in slechte extreemrechtse mascotte

120. Reince Priebus

121. Julian Assange

122. Vladimir Putin

123. President-elect Donald Trump

124. "Grab them by the pussy"

125. #Pizzagate

126. John Glenn RIP

127. Hyper Light Drifter