Kind bestelt speeltjes met vingerafdruk slapende moeder

Tom Tates

29/12/16 - 11u01

© Facebook.

Een 6-jarige meisje heeft op het internet voor honderden euro's aan speelgoed besteld door de vingerafdruk te gebruiken van haar slapende moeder. Volgens Bethany Howell uit de Amerikaanse plaats Little Rock (Arkansas) pakte haar dochtertje haar telefoon en legde ze, om de orders te bevestigen, haar duim op de vingerafdrukscanner. Het resultaat: 13 bestellingen met een totale waarde van ruim 250 euro.

© Facebook.

De moeder vond het vreemd dat er rond kerstmis opeens ettelijke postpakketten thuis werden bezorgd met als inhoud Pokémonkaarten en ander speelgoed van de populaire Japanse monstertjes. De bestellingen bleken, zo wees een overzicht van haar bankrekening uit, gedaan op het moment dat ze met haar dochtertje naar een film had zitten kijken. "Ik denk dat ik tijdens die film in slaap ben gevallen. Vervolgens heeft onze dochter Ashlynd mijn telefoon gepakt en mijn vinger gebruikt om van alles en nog wat op koopsite Amazon aan te schaffen'', zo vertelde ze aan Amerikaanse media.



Het meisje heeft inmiddels, met het schaamrood op de kaken, bevestigd dat ze de vinger van haar slapende moeder gebruikte om de telefoon te ontgrendelen. Bethany Howell, die het voorval op Facebook zette, heeft het Ashlynd inmiddels vergeven. "Ze had geen idee wat ze deed en ze mag alles houden, omdat ze beloofde dit nooit meer te doen.''