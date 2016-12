Zelfrijdende Tesla kan botsing voorliggers voorspellen, dat bewijst dit dashcamfilmpje

Door: redactie

28/12/16 Bron: Belga

Voor wie twijfelt aan het nut van zelfrijdende wagens: in Nederland ging een zelfrijdende Tesla in de remmen, een fractie voor twee voorliggers effectief op elkaar botsten. Dat meldden verschillende Nederlandse media. Het manoeuvre en de botsing zijn te zien op een dashcam in de Tesla. Die maakt gebruikt van radartechnologie en kon het ongeluk daardoor "voorspellen".