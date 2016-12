Deze hond heeft het kerstdiner van zijn baasjes verpest

Koen Van De Sype

28/12/16 - 09u18 Bron: Daily Mail

© Twitter.

Hondje Bubba heeft het kerstdiner van de familie Barrett uit het Britse Prestwick om zeep geholpen. De vijf jaar oude chi apso kreeg de dag voordien de kerstkalkoen in het vizier. Zoon David postte er enkele berichten over op Twitter en die werden tot 10.000 keer gedeeld.

Het was vooral de foto van de hond nadat hij de bijna volledige kalkoen naar binnen had gewerkt, die het goed deed op sociale media. "Daar is de schuldige, hij kan niet meer bewegen", schreef de jongeman bij het beeld van de opgezwollen hond op de mat.



Uiteindelijk bleken er nog maar een paar restjes van de kalkoen over te zijn. Tot groot jolijt van de volgers van de jongeman. Zijn post kreeg 20.000 likes en werd 10.000 keer gedeeld. "Hij ziet er nu zelf een beetje uit als een kalkoen", klonk het onder meer.



Restjes

Het gezin kon de dag erop uiteindelijk toch nog van een kerstmaaltijd genieten dankzij familieleden die de restjes van hun kerstavondmaaltijd meebrachten. Het liet intussen ook al weten dat ze de hond op een nieuwjaarsdieet zet.