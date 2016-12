Bi-meisje krijgt het mooiste kerstcadeau van haar vader

Door: redactie

De 20-jarige Dakotah Whitcomb vroeg haar ouders om een gekleurde regenboogvlag, symbool van de homobeweging, voor kerstmis. Eerder dit jaar was ze min of meer per ongeluk al uit de kast gekomen als biseksueel, waardoor ze zich nu gesterkt voelde de vlag aan haar ouders voor kerstmis te vragen.

Toen Dakotah eerder dit jaar met haar familie in een restaurant aan het dineren was, begon de serveerster openlijk met haar te flirten, waarop haar broer Darr, die al van haar geaardheid wist, prompt zei dat "Dakotah dat helemaal niet zo erg vond." Het meisje moest toen wel zeggen dat ze niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen viel. Gelukkig viel haar vaders reactie mee. "Dat is zo cool!" zei hij breeduit lachend.



Eigen vlag

Dakotah had de reactie van haar ouders, die allebei in het Amerikaanse leger dienden, haar vader als militair en haar moeder als marinier, toch een beetje gevreesd, maar dat bleek dus niet nodig. Dat sterkte haar om met kerst als cadeau een regenboogvlag te vragen. Toen ze het kaartje dat haar vader erbij gestoken had las, moest ze huilen van ontroering en opluchting:



"Zalig Kerstfeest Dakotah, toen ik zag dat je om een regenboogvlag had gevraagd voor kerstmis, vond ik dat in eerste instantie een beetje een raar verzoek. Maar na er eventjes over nagedacht te hebben, denk ik te weten waarom je dit gevraagd hebt: ik denk dat je voelt dat iedereen in de familie een 'eigen' vlag heeft, behalve jij en oma. Ik heb die van de Marine Corps, opa en mama die van de Navy en Darr heeft die van het leger. Dus is het logisch dat jij ook een vlag wil die staat voor iets waar jij deel van uitmaakt. Daarom geef ik je deze vlag, om op te hangen hoe en waar je maar wil. Wanneer ik in de lente onze vlaggen ophang, zou ik trots zijn om ook de jouwe te mogen ophangen. Veel liefs, papa", stond er op het kaartje.



Acceptatie

"Toen ik de kaart las en de vlag zag, moest ik huilen", vertelt Dakotah. "Het was niet dat hij de vlag voor me had gekocht, maar dat hij hem voor ons huis wilde ophangen tussen de rest van onze vlaggen. Dat betekent alles voor me. Hij kan niet duidelijker zeggen dat hij me accepteert!"



Dakotah postte haar verhaal op kerstdag en het ging al snel viraal op sociale media.