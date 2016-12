Pure chaos: verjaardagsfeestje Rubi (15) loopt uit de hand nadat uitnodiging viraal gaat op Facebook

Koen Van De Sype

Maar liefst 1,2 miljoen mensen hadden gezegd dat ze erbij zouden zijn. Het werden er uiteindelijk een paar duizenden, maar Rubi Ibarra García zag er gisteren desondanks uit alsof ze elk moment in tranen kon uitbarsten tijdens haar vijftiende verjaardagsfeestje in La Joya, Mexico. En dat omdat haar ouders de uitnodiging op Facebook per ongeluk op 'openbaar' hadden gezet.

Het filmpje met de invitatie haalde begin deze maand de internationale media nadat het viraal ging. Op de beelden is het meisje te zien met haar vader Crescencio Ibarra en moeder Anaelda Garcie. Ze vertellen dat het feest een hele dag zal duren, dat er drie bands komen optreden en dat er een paardenrace wordt georganiseerd met een prijs van 10.000 pesos of 460 euro. "Bij deze is iedereen vriendelijk uitgenodigd", klinkt het enthousiast. Lees ook Uitnodiging voor verjaardagsfeestje gaat viraal: 1,2 miljoen mensen bevestigen hun komst

Maar het lachen verging het gezin snel. Meer dan een miljoen mensen antwoordde dat ze erbij zouden zijn nadat de uitnodiging openbaar op sociale media verscheen. En de parodieën bleven maar komen. Zo werden meer dan 50 nepevenementen gelanceerd, waarop duizenden mensen inschreven. Uiteindelijk kwam gisteren maar een fractie opdagen voor het feest, maar het waren er genoeg om Rubi en haar familie helemaal te overdonderen.

Mensenmassa Op foto's van het evenement zijn ze te zien terwijl ze omstuwd worden door een mensenmassa en perslui op hun weg naar een misviering. "Aan iedereen die aanwezig is, willen we vragen om geduld te oefenen, maar we zijn met velen en we zijn aan het bekijken hoe we alles vlot kunnen laten verlopen", schreef Ruby zelf op Facebook net voor het feest. Er was zelfs extra politie opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.