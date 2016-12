'Maretakman' die naar luchthaven snelt op kerstavond is 'Love Actually' in het echt

Door: redactie

26/12/16 - 21u19 Bron: Mashable

There's a man rushing to Gatwick north terminal with a bunch of mistletoe & nothing else. SOME LOVE ACTUALLY SHIT IS ABOUT TO GO DOWN pic.twitter.com/a4CPf5FX1L — Isobel Chillman (@isobelchillman) 24 december 2016

Soms is één beeld genoeg om de hopeloze romanticus in ons allemaal te ontketenen. En er zijn heel veel romantici als we het torenhoge aantal 'shares' en 'likes' van dit heerlijke kiekje zien. De setting: kerstavond. In beeld: een nerveus uitziende man op de trein op weg naar de Londense luchthaven Gatwick. In zijn handen: niets anders dan enkel maretak. "Some 'Love Actually' shit is about to go down", schreef de vertederde Isobel Chillman bij de stiekem genomen foto.

Bij aankomst rende de nerveuze man vliegensvlug weg en verdween hij in de menigte. "Ik heb geen idee hoe het verhaal afloopt", tweette een razend benieuwde Isobel wat later. He ran off into the distance! I have no idea what happened!! @Gatwick_Airport - any proposals caught on CCTV?? https://t.co/HXRIus6F2M — Isobel Chillman (@isobelchillman)

Op dat moment had ze Twitter al helemaal mee. Iedereen wilde weten hoe het zou aflopen met de 'maretakman'. @isobelchillman @BoxDaveB @Gatwick_Airport NOW I NEED TO KNOW WHAT HAPPENED!!!! — Tony Lee (@mrtonylee) @isobelchillman @Gatwick_Airport You can't leave us hanging like that. How did the story end????? — Monreal Militia (@LePhantomMenace)

Iedereen was alvast al mee aan het duimen voor de mysterieuze pendelaar. Every picture has a thousand words..good luck fella ¿¿x https://t.co/cN2E5mwkJI — BirdsEyeView008 (@BirdsEyeView008) go on my son https://t.co/wBuks4Ox4f — Dan (@dxnwisemxn)

De algemene visie van de afloop onder de enthousiaste Twitteraars? De bekende loopscène uit de romantische kerstklassieker 'Love Actually'.

Lange tijd zaten de Twitteraars echter in onzekerheid. Uiteindelijk antwoordde niemand minder dan 'maretakman' zelf op de tweet. "Het was inderdaad een 'happy ending'", reageerde Tim Brown lachend op de kerstcommotie. "Ik heb mijn vriendin verrast. Maretakliefde voor jullie allemaal", schreef hij bij een lieve foto van zichzelf met zijn geliefde. @isobelchillman @Gatwick_Airport 'Mistletoe Man' here!Was indeed a happy ending-late to meet my gf so surprised her!Mistletoe Love 2 you all pic.twitter.com/YUyVwUBZwa — Tim Brown (@TimSchBro) 25 december 2016

Alle Twitteraars blij, ook Gatwick Airport. "Applaus, Tim", klonk het in een reactie op zijn tweet. "We hebben ervan genoten je avonturen te volgen." @TimSchBro Applause, Tim! We enjoyed following your adventures. - Jan — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport)