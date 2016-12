Broers spaarden tien jaar lang, nu bezorgen ze hun moeder de verrassing van haar leven

Sven Van Malderen

26/12/16 - 17u59 Bron: Mashable

Tien jaar lang hebben beide broers een stevig centje opzij gezet, nu was het eindelijk zo ver: Daniel en Jason Knust konden hun moeder in de Australische industriestad Wollongong verrassen met de wagen van haar dromen. De rode strik op de gloednieuwe BMW maakte het fantastische cadeau compleet.

"Dit is een klein geschenk om te tonen hoe hard we appreciëren wat ze voor Jason en mij gedaan heeft", schreef Daniel op zijn Instagramaccount. "We wilden dit al tien jaar doen en nu is de droom eindelijk uitgekomen. Hard werken loont, dat heeft onze mama er van in het begin ingepeperd. En dat zullen we nooit vergeten."



Op de beelden is de ontroering op haar gezicht mooi te zien. "Hey ma, je wil toch al jaren een BMW", zegt Daniel. "In de garage staat iets voor jou, ga maar kijken."



"Néé, dit kun je niet menen", reageert ze vol ongeloof.



De reacties klinken unaniem lovend. "Je mag als mama trots zijn op zo'n jongens", klinkt het. Of nog: "Ik heb er tranen van in mijn ogen gekregen, hoe mooi!"