De 10 leukste radiobloopers van 2016 volgens Q-dj Rik

Door: redactie

26/12/16 - 15u01 Bron: vtmnieuws.be

video Niemand is perfect, ook radio-dj's niet. Dat ondervinden Qmusic-dj's Rik Boey en sidekick Violette Goemans wekelijks in hun programma @rikboey, waarin ze elke vrijdagavond tussen 19u00 en 22u00 de beste bloopers van de week overlopen.

Van Qmusic-dj Sean Dhondt die 'a new song' verwart met 'a new thong' en Joe-stem Truus Druyts die struikelt over het woord 'Facebookpagina' tot Qmusic-dj Heidi Van Tielen die plots in een zeer ongemakkelijke situatie terechtkomt tijdens een interview.



Om het jaar goed af te sluiten zette het duo de 10 leukste radiobloopers van 2016 op een rijtje. Rik en Violette palmen elke weekdag van 19u00 tot 22u00 drie uur lang de laatavond in bij Qmusic tijdens @rikboey. Interactief, social en de trending topics van de dag: daar draait het om.