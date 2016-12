Deze vliegende Kerstman gaat ho-ho-hoog (en viraal)

Door: redactie

24/12/16 - 12u41 Bron: YouTube/Casey Neistat

video De ingrediënten: een idyllisch Fins sneeuwlandschap, een knoert van een drone en een Kerstman die van geen kleintje vervaard is. Combineer de drie, zet er een batterij camera's op en je krijgt dit adembenemende filmpje dat in amper vier dagen al bijna 6 miljoen keer bekeken werd op YouTube.

De Kerstman in kwestie is Casey Neistat (35): YouTuber, ex-vlogger en werknemer bij nieuwszender CNN. De drone, waarmee hij surfgewijs en met zijn snowboard tot wel tien meter hoog boven de begane grond vliegt, kun je niet in de winkel kopen. Het gevaarte met 16 rotoren werd speciaal gemaakt voor deze opzienbarende stunt. Een klus die meer dan een jaar duurde. De drone op zich weegt 25 kilo. Mét Neistat en zijn veiligheidsharnas kom je in totaal aan 165 kilo.



Neistat en zijn team, gesponsord door Samsung, raden iedereen aan om deze stunt niet thuis te proberen. Daarom dit filmpje als vroeg kerstgeschenk.