redactie

24/12/16 - 13u35

video Rond kerst pakken bedrijven vaak uit met knappe, hartverwarmende en soms geniale reclamefilmpjes. De video van de Nederlandse vliegmaatschappij KLM past in alle drie die categorieën. Met een ingenieuze tafel verbond KLM haar passagiers rond een unieke kerstdis in de luchthaven van Schiphol. Het filmpje loopt ondertussen als een tierelier, want in 24 uur hebben al 15 miljoen mensen het bekeken.