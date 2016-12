Meisje ontroert iedereen wanneer haar knuffel verandert in echte puppy en nog 10 video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

24/12/16 - 10u31

© screenshot.

Deze week sprongen de volgende video's in de kijker:

2. Fascinerende dronebeelden: orka's vangen haai en eten hem op Een Amerikaanse fotograaf heeft voor de kust van Californië een bijzonder natuurtafereel vastgelegd met zijn drone. Orka's vangen een haai en eten hem op.

3. Man stampt vrouw van de trap in Berlijn In Berlijn heeft de politie een man opgepakt in de zaak rond zinloos geweld in een metrostation. Op 27 oktober werd daar een vrouw zonder aanleiding hard van een trap geduwd.

4. IJs op de weg? Deze dashcamvideo maakt heel duidelijk waarom je je snelheid moet aanpassen In ons land vriest het momenteel niet, wat goed nieuws is voor wie de baan op moet. Wanneer het toch kouder wordt, is het belangrijk om je snelheid aan te passen aan de toestand van de weg. Deze dashcamvideo van de Minnesota State Patrol toont nog eens zonneklaar aan waarom.

5. Undercoverbeelden van krokodillenboerderijen onthullen gruwel achter krokodillenleer Wie een handtas, portefeuille of laarzen van krokodillenleer wil voor kerst, denkt daar misschien best nog een keertje over na. Dierenrechtenorganisatie PETA heeft onthutsende beelden gemaakt van krokodillen die mishandeld en levend gevild worden. De huid van de reptielen wordt gebruikt voor luxehandtassen van onder andere Louis Vuitton.

6. Bloed op de dansvloer: Like Mike komt ten val tijdens show Aan het einde van de show dreigde het even mis te gaan bij de eerste Sportpaleis-show van Dimitri Vegas en Like Mike. Een wispelturig podium zorgde ervoor dat Mike kwalijk ten val kwam en zich daarbij tot bloedens toe blesseerde. In deze video zie je de wandeling over de brug waar het ongeluk nadien plaatsvond.

7. Meisje uit buitengewoon onderwijs blaast samen met haar klas iedereen omver met deze versie van 'Hallelujah' Normaal is ze erg verlegen maar wanneer Kayleigh Rogers kan zingen, bloeit ze helemaal open. Tijdens het kerstconcert in haar school in Ierland weet het meisje samen met haar klasgenootjes als gelegenheidskoor iedereen te ontroeren.

8. "Ik kan ernaar blijven kijken": bewonder het 16 m² grote levende kerstdorp dat Gilbert (69) in zijn living bouwde De zetels en salontafel in de woonkamer van Gilbert Kraghmann (69) en zijn vrouw Jeannine hebben weer plaatsgemaakt voor een klein kerstdorp. Nu ja, klein... Intussen zitten we al aan minstens 250 bewoners op een oppervlakte van meer dan zestien vierkante meter. En die vertellen allemaal een verhaal.

9. Verkoopsters seksshop verjagen overvaller met dildo's Twee verkoopsters van een seksshop in de stad San Bernardino (Californië) hebben een gewapende overvaller op koelbloedige wijze weggejaagd door hem van achter de kassa te bekogelen met erotische speeltjes zoals dildo's. De man schrok daar kennelijk zo van dat hij er vrijwel direct vandoor ging.





10. Bekijk de verbluffende 'Back to the Future'-visuals van Dimitri Vegas en Like Mike Wie vanavond staat te feesten in het Sportpaleis, kijkt zijn ogen uit. Dimitri Vegas en Like Mike leveren geen half werk en hebben een spectaculaire lichtshow laten aanrukken. Vooral deze visual, met de DeLorean-wagen uit de Back to the Future-films, oogt bijzonder spectaculair.