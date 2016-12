Communisten in Spaans dorp kopen lotjes van loterij en dan gebeurt het ondenkbare

Door: redactie

22/12/16 - 18u35 Bron: AFP

© EFE.

De Spaanse linkse coalitie Izquierda Unida heeft er, door goed geluk, voor gezorgd dat 200 families in een klein stadje in Andalusië een grote pot lottogeld mogen verdelen. Volgens lokale verkozenen wonnen de gezinnen maar liefst 56 miljoen euro.

De lokale tak van de partij had in Pinos Puente (13.000 inwoners) 258 lottobiljetten gekocht om die te verkopen aan haar sympathisanten. De biljetten brachten 32 miljoen euro op, zegt lokale verkozene Carmen Capilla. "De mensen lopen op straat, er is een ongelooflijk kabaal. Ze feesten met cava en alle mogelijk denkbare flessen", aldus burgemeester Jose Enrique Medina.



In het dorp, dat een werkloosheidsgraad heeft van 29 procent, wonen heel wat mensen die het niet breed hebben.



De Spaanse loterij deelde in totaal voor Kerst prijzen uit ter waarde van 2,3 miljard euro. De belangrijkste, die luistert naar de naam 'Gordo', werd gewonnen in een wijk in Madrid die ligt rond de 'Paseo de la Esperanza', vrij vertaald de 'boulevard van de Hoop'.



De 1.650 winnende tickets, die elk goed waren voor 400.000 euro, werden voor 20 euro per stuk verkocht door één en hetzelfde loterijkantoor.