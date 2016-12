Los jij de moeilijkste puzzel van Nederland op? Nog geen enkele Nederlander is erin geslaagd

Door:

Deze keer vind je geen oplossing onderaan het artikel om de simpele reden dat we ze zelf niet weten. Wie de oplossing wel vindt, mag zich een ware meesterpuzzelaar noemen. Er is namelijk nog nooit iemand in geslaagd om de kerstpuzzel van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD op te lossen. Toon jij onze noorderburen hoe het moet?

"START, ASTER, STIER, INERT, DINER. Wat is een passende afsluiting van deze reeks?" Dat is de eerste vraag van de moeilijkste puzzel van Nederland. Nog nooit heeft iemand hem volledig kunnen oplossen. De maker van de puzzel is dan ook niet de eerste de beste.



De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) van Nederland stelt traditiegetrouw elk jaar een kerstpuzzel op. Het begon binnen de inlichtingendienst ooit om systematisch en logisch denken binnen het bedrijf stimuleren, maar ondertussen puzzelt het hele land mee. De maker, die anoniem moet blijven, doet er ieder jaar maanden over om de puzzel in elkaar te steken. Lees ook Wie kleingeld bij zich heeft, zal deze maandagpuzzel sneller oplossen

1.600 inzendingen Omdat de puzzel zo populair werd binnen de AIVD, besloot de dienst sinds enkele jaren om hem op de website te zetten. Vorig jaar ontving de AIVD liefst 1.600 inzendingen, maar geen enkele bleek foutloos. De beste inzending kwam van Carlo, een 25-jarige doctoraatstudent wiskunde. Hij haalde 96 op 100.

Waag HIER zelf jouw kans.

Je kan jouw oplossingen nog tot 16 januari inzenden, maar de AIVD wil wel benadrukken dat ze met de puzzel geen nieuw talent willen scouten. "Maar mocht je bij ons willen solliciteren, en er zijn momenteel vacatures, vergeet dan niet de puzzel op je cv te vermelden. De puzzel heeft namelijk de neiging om mensen te selecteren die zich in opdrachten kunnen vastbijten", zo klinkt het bij de maker.

Hier zijn alvast nog enkele voorproefjes: Welk getal past op de plaats van het vraagteken en wat is het woord? KEUZEVAK, ? , MARKEREN, KANSSPEL, TROTTOIR, GEMURMEL, HANENKAM, NAVRAGEN



Waar past NEDERLAND in de volgende reeks?

IERLAND, ZWEDEN, VERENIGD KONINKRIJK, FRANKRIJK, LUXEMBURG, ISRAEL, DENEMARKEN, NOORWEGEN, DUITSLAND



Geef het volgende getal in elk van deze reeksen

A: 2, 2, 3, 6067, 97, 7, 499, 7, ?

B: 5, 2, 631, 5, 7, 89, 47, 3, ?



Wat staat hier? © AIVD.