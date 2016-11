Door: redactie

26/11/16 - 20u52 Bron: Facebook

video Deze vertederende video willen we je zeker niet onthouden. Een pasgeboren meisje geniet hoe haar haar voor de eerste keer wordt gewassen. Fiere papa Taveon Glenn filmde het hartverwarmende moment van zijn dochtertje en stuurde het door naar de Facebookpagina van 'Love What Matters'. Dit is de mooiste wasbeurt die je ooit hebt gezien.